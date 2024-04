Isola dei Famosi al via | Luxuria rivela perché hanno scelto lei

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’deipartirà stasera e in un’intervista Vladimirsvelalei alla conduzione Vladimirquesta sera debutterà come conduttrice a L’dei2024. Al suo fianco ci saranno gli opinionisti Sonia Bruganelli e giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Il cast è composto da personaggi noti e volti di persone comuni. I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta ...

Vladimir Luxuria nuova conduttrice de l’Isola dei Famosi dopo Ilary Blasi. Intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha svela to per quale motivo è stata scelta . ' Ecco perché mi hanno ... (blogtivvu)

Roma, 8 aprile 2024 – Manca pochissimo allo sbarco in Honduras dei naufraghi del cast dell’ Isola dei Famosi 2024 e gli esperti Sisal hanno già individuato due grandissimi favoriti per la 18° ... (sbircialanotizia)

Francesca Bergesio, età, vita privata, le prese in giro per l'altezza: chi è la Miss Italia naufraga all'Isola dei Famosi - Ci siamo, stasera in tv, lunedì 8 aprile inizia l'Isola dei famosi 2024. Un cast tutto nuovo con Vladimir Luxuria al timone, Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire ...ilmessaggero

Isola dei famosi 2024, nuovi concorrenti nip si aggiungono al cast: chi sono - Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione di “L’Isola dei famosi” condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, in passato naufraga e opinionista del programma. A partire dalle 21.30 di ...tag24

Sonia Bruganelli: “Dopo la rottura con Paolo, molte sue ‘amiche’ si sono rifatte vive. Nessuna remora” - Questa sera debutta la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” che vedrà come opinionista Sonia Bruganelli (e alla conduzione Vladimir Luxuria). L’imprenditrice e volto tv ha rilasciato un’intervista a ...ilfattoquotidiano