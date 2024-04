Isola dei Famosi al via con Vladimir Luxuria | ecco chi sono i concorrenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Al via questa sera su Canale 5 in prima serata la nuova edizione de “L’dei”. Tra le novità di quest’anno un cambio alla conduzione. Non ci sarà Ilary Blasi ma(naufraga e vincitrice, inviata, opinionista e ora conduttrice) che sarà affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras sarà Elenoire Casalegno. Protagonisti di questa edizione del reality show, prodotto da Banijay Italia,18: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello. Solo uno ...