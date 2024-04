Isola dei Famosi 2024 | le novità | cast | quante puntate e quanto dura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'deiinizia lunedì 8 aprile. Un'edizione del surviving game di Canale 5 particolare rispetto alle ultime visto anzitutto ildi conduttori e opinionisti. A condurre è Vladimir Luxuria, con Elenoire Casalegno in veste di opinionista in Hons. In studio ad affiancare la conduttrice ci sono gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli.l'deiNon sarà un programma eterno, come è sembrata invece l'ultima edizione del Grande Fratello. L'deitradizionalmentedecisamente di meno. Questa edizione avrà unata totale di circa nove o dieci settimane. Quindi circa tre mesi. ...