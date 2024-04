Isola dei Famosi 2024 | le anticipazioni sulla prima puntata | 8 aprile

(Di lunedì 8 aprile 2024) Stasera, lunedì 8, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade L’dei, la nuova edizione del reality che quest’anno vedrà la conduzione di Vladimir Luxuria. La conduttrice dopo aver ricoperto tutti i ruoli possibili (naufraga (e vincitrice nel 2008, sesta edizione), inviata (2012) e opinionista (nel 2011, 2017, 2022 e 2023)) ora passa alla conduzione. Inviata in Honduras sarà l’ex modella e conduttrice Elenoire Casalegno. In studio insieme a Vladimir Luxuria, a commentare quello che succede sull’, ci saranno Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5, e Sonia Bruganelli, che torna come opinionista dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel ...

Lecciso, 'ho detto no all'Isola per restare con Al Bano' - "Ho detto no all'Isola dei famosi per restare con Al Bano. Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all'altro ed è bello cosi". (ANSA) ...ansa