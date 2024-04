Isola dei Famosi 2024 | i concorrenti

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Stasera, 8 aprile, partirà in prima serata su Canale5 L’dei. Alla guida, una novità: troveremo infatti come padrona di casa Vladimir Luxuria, affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras sarà invece Elenoire Casalegno. Questa edizione promette un ritorno alle origini, con privazioni che metteranno ancora più a dura prova ie una vita in totale convivenza. I 18sono pronti a mettersi in gioco e ad affrontare sfide, non solo basate sulla forza fisica, che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. Con un unico obiettivo: vincere. Solo uno conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal ...