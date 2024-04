Isola dei Famosi 2024 | diretta prima puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 aprile 2024) Sonia Bruganelli e Dario Maltese (US Mediaset) Prende il via la nuovadeicondotta da Vladimir Luxuria e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della. Laminuto per minuto della21.35: … Anticipazionidi lunedì 8 aprileInsu Canale 5, a partire dalle 21.35 circa, Vladimir Luxuria conduce ladell’dei, giunta alla diciottesima edizione. Con lei in studio, nelle vesti di ...