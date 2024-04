Isola 18 | ecco chi è il più quotato per la vittoria del reality secondo gli scommettitori

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo un anno di attesa, L’dei Famosi è pronta a tornare su Canale 5 con la sua diciottesima edizione, che per la prima volta sarà condotta da Vladimir Luxuria, la quale fino allo scorso anno occupava il posto di opinionista al fianco di Ilary Blasi. Per questa edizione, invece, a vestire i panni di opinionisti saranno il giornalista del Tg5 Dario Maltese e Sonia Bruganelli, che in passato aveva già ricoperto questo ruolo al Gf Vip. Novità anche per quanto riguarda il nome dell’inviato dall’Honduras: quest’anno, infatti, non ci sarà più Alvin, che per anni è stato una presenza fissa del, bensì l’ex vippona Elenoire Casalegno, al suo debutto in queste vesti. A sbarcare in Honduras e a mettersi alla prova con la dura vita del naufrago sono invece: l’attore di Terra Amara Aras Senol, la showgirl ed ex concorrente del Gf Vip Matilde Brandi, il ...