Isola 18 | Dagospia svela un assurdo retroscena sui look di Vladimir Luxuria alla conduzione del reality

(Di lunedì 8 aprile 2024) Questa sera prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione de L’dei Famosi, ilshow in cui un gruppo di personaggi famosi si metteprova abbandonando agi e comodità della vita quotidiana per cimentarsi nella vita da naufraghi, fatta di fame e restrizioni. Così come è stato peri il Grande Fratello, anche la nuova edizione dell’sarà ricca di novità a cominciare d: a presentare il, infatti, non ci sarà più Ilary Blasi, bensì, al suo esordio da conduttrice, dopo anni passati nelle vesti di opinionista. Nel ruolo di opinionisti, invece, ci saranno Sonia Bruganelli – già vista al Gf Vip – e il giornalista del Tg5 Dario Maltese, che per la prima volta si cimenterà in queste ...