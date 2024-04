ISEE 2024 | elenco sussidi e prestazioni per cui è necessario quest’anno

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’valuta la situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare al fine di stabilirne il diritto a fruire di una serie diprincipalmente riconosciuti dall’Inps. Per esteso si chiama Indicatore della situazione economica equivalente. Oltre a rappresentare uno dei requisiti per il riconoscimento dei, si pensi all’Assegno di Inclusione e al Supporto per la Formazione e il Lavoro, l’è altresì fondamentale per ottenere l’importo effettivamente spettante al nucleo familiare. Quest’ultima ipotesi si verifica, ad esempio, come vedremo, per il Bonus nido e l’Assegno Unico Universale.Analizziamo la questione in dettaglio e vediamo per qualiè richiesto l’...