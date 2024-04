Irruzione nell’ex Gkn | sorge un legittimo dubbio Gli interessi su quell’immobile sono molti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) È la notte fra lunedì 1° aprile e martedì 2. Ignoti forzano l’entrata della fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio e, raggiunta la cabina elettrica, divellono la porta e staccano l’elettricità a tutto lo stabilimento. “Strani criminali”, che hanno agito sapendo dove mettere le mani e con la chiara intenzione di scollegare la corrente all’intero edificio industriale. Operazione complessa se non si conoscono schemi elettrici e geografia dell’area. Strano tempismo, poiché la dirigenza aziendale poco prima aveva portato in azienda un’agenzia di investigazione e fatto fare sopralluoghi, mentre da mesi agitava il tema del distacco delle utenze e di pericoli, presunti o reali, legati alla corrente elettrica. Il 21 marzo la proprietà si presenta con dei vigilantes della medesima agenzia di investigazioni da impiegare dentro lo stabilimento, mentre gli operai regolarmente a disposizione non vengono ...