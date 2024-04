Iron Man | Robert Downey Jr tornerebbe volentieri nel ruolo | “Fa parte del mio DNA”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 aprile 2024) All’interno di una cover story di Esquire, successiva alla vittoria del suo primo Oscar per Oppenheimer,Jr. ha rivelato chea interpretareMan, dopo Avengers: Endgame, soprattutto per la gratitudine dovuta alche gli ha cambiato la vita. “Tornerei davvero– le sue parole, riportate da Variety – ormai questodel mio DNA. Quelmi ha forgiato, e mai, mai, puntare contro Kevin Feige. Sarebbe sconfitta sicura, lui vince sempre.”. Dal canto suo, il plenipotenziario MCU non sembrava però convinto della bontà di certe “minestre riscaldate”, già in un’intervista di qualche mese fa: “Conserveremo quel momento, rimarrà lì dov’è, non lo toccheremo più. ...