(Di lunedì 8 aprile 2024) Si ipotizza ild'impeto per ladi circa 20 anni trovatain una chiesa abbandonata di La Salle (). Non è confermata l'di un furgone bordeaux avvistato nei pressi della cappella abbandonata.

Ipotesi delitto d’impeto per la ragazza morta nella chiesetta di Aosta: aperta inchiesta per omicidio - Si ipotizza il delitto d'impeto per la ragazza di circa 20 anni trovata morta in una chiesa abbandonata di La Salle (Aosta) ...fanpage

Ragazza morta Aosta, si indaga per omicidio: «Ferita profonda al collo, Ipotesi delitto d'impeto». Dal furgone rosso all'uomo che era con lei: cosa sappiamo - Un delitto d'impeto: la 29enne francese trovata senza vita a La Salle (Aosta), sarebbe stata uccisa da una ferita al collo e una sull'addome.msn

Donna trovata morta vicino Aosta, Ipotesi è delitto d'impeto. Domani l'autopsia - La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio. Da questa mattina gli uffici della procura aostana sono stati interdetti ai giornalisti ...rtl