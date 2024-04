Ipertensione | dormire meno di sette ore aumenta il rischio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 aprile 2024) La pressione alta, si sa, alza ildi andare incontro ad infarto ed ictus, ovviamente se non si provvede a riportare i valori entro i limiti consigliati caso per caso dal medico. L’viene definita nella maggior parte dei casi essenziale, ovvero non ha una causa ben chiara. Quello che a volte non si considera, però, è che le nostre abitudini possono in qualche modo facilitare i rialzi pressori. Così, se esageriamo con il sale e quindi aumentiamo l’introito di sodio, se non controlliamo il peso, se non ci muoviamo regolarmente, ovviamente rischiamo di più. Ma c’è un aspetto cui non spesso si pone la giusta attenzione. È il sonno. Se dormiamo poco e magari anche male, l’è in agguato. Soprattutto nella donna. La conferma viene da una ricerca presentata al congresso dell’American College of Cardiology, ...