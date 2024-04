Inzaghi | «Sentito critiche all’Inter | ma Udinese mai in area!»

(Di lunedì 8 aprile 2024) Conferenza trionfale perdopo-Inter: tutte le dichiarazioni dalla sala stampa. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di-Inter. Cosa lascia questa serata? Ho avuto la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che danno tutto in campo. Stasera abbiamo visto quelli che sono i valori di questo gruppo, poi io mi tengo il festeggiamento coi nostri tifosi. Sembravamo a San Siro. Si sta riuscendo a vincere anche senza i gol di Lautaro Martinez e Thuram. Sono stati comunque determinanti. Thuram ha preso il rigore, Lautaro Martinez il palo sul gol. Senza il loro portiere la partita si sarebbe incanalata prima, ma ho fatto i complimenti pubblicamente all’che ha messo in campo un’ottima prova. Avevamo dei giocatori fuori noi ...

Ti va di ricominciare insieme | Inzaghi richiama il bomber della discordia: pace fatta e volo di ritorno prenotato - Dopo una stagione lontano da Milano, l'ex attaccante nerazzurro potrebbe tornare ad Appiano Gentile nonostante le polemiche ...dotsport

Condò: “Il derby del 22 aprile è più importante per Pioli e non per Inzaghi perché…” - "Derby è la parola chiave per comprendere perché Simone Inzaghi sia stato a lungo costretto a rincorrere il consenso dei tifosi", dice Condò ...fcinter1908

Condò: "Derby 2021 un capo d'imputazione a Inzaghi, ma il prossimo è più importante per Pioli perché..." - L'analisi di Paolo Condò su La Repubblica di oggi parte dall'importanza del derby di Milano del prossimo 22 aprile. "Derby - si legge - è la ...fcinternews