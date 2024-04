Inzaghi | «Avevo la convinzione di vincere! Ai ragazzi detta una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’Inter ha battuto l’Udinese in rimonta per 1-2. Una rimonta arrivata col gol nel finale di Frattesi. Tutta la soddisfazione di Simoneai microfoni di Sky Sport SODDISFAZIONE – Queste le considerazioni di: «Vorrei fare i complimenti all’Udinese che ha fatto una grande gara e perdere così da fastidio. Penso che con questa tenacia si possano salvare. Poi bisogna fare i complimenti ai, vinta una partita importante. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualma non ho alzato la voce. Non abbiamo concesso niente, abbiamo preso un gol rocambolesco. Gli ho fatto l’esempio di Roma, può capitare ma fortunatamente non ci è capitato spesso. Isono stati strepitosi. Scudetto? Importante, abbiamo fatto 26 vittorie su 31 partite, un grandissimo percorso. Ma non dobbiamo guardare ...