Investita da un suv mentre fa jogging ad Andria | Marilena Brudaglio muore a 47 anni

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una donna di 46è morta dopo essere statada un suvfacevaalla periferia di. La vittima si chiamavae nel tragico incidente ha riportato un profondo trauma cranico che non le ha lasciato scampo. La donna era un'appassionata di atletica, molto conosciuta nell'ambito podistico pugliese.

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 Dopo gli episodi registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora Paura nel Salento per un pedone investito da un’auto in corsa. Il nuovo caso si è verificato, ... (dayitalianews)

Marilena Brudaglio, runner travolta e uccisa da un suv mentre si allena: il giorno prima l’ultima gara - ANDRIA – Una donna di 48 anni di Andria è rimasta gravemente ferita dopo essere stata Investita da un suv mentre faceva jogging lungo la strada che da Andria porta a… Leggi ...informazione

Fa jogging e viene travolta da un Suv, muore una donna (NOME) - Una donna di 48 anni è morta dopo essere stata Investita da un suv mentre faceva jogging questa mattina alla periferia di Andria. La vittima, Marilena Brudaglio, mamma di tre figli, ha riportato un ...zoom24

