Invasione bergamasca a Liverpool | ad Anfield ci saranno 2 140 tifosi dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 aprile 2024) In Inghilterra, per la precisione nel Merseyside, si preannuncia una vera e propriaprecisamente 2.140 iche giovedì 11 aprile alle 21 (ora italiana), assisteranno alla gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro iladall’interno del settore ospiti.-Atalanta, le info biglietti Iche hanno finalizzato l’acquisto riceveranno, entro martedì 9 aprile, i biglietti in formato pdf all’indirizzo mail dell’account Vivaticket utilizzato per effettuare l’ordine. Ilconsiglia fortemente di scaricare il biglietto sul proprio smartphone, aggiungendolo anche al portafoglio Apple o Google (portando comunque con se anche la ...