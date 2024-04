Introdurre i sieri per capelli nella propria haircare routine è una buona idea

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 8 aprile 2024) La skinification da neologismo si è fatto, alla svelta, termine comune del vocabolario della bellezza. La nuova consuetudine di trattare il make up e icome si fa con la pelle, con le stesse attenzioni, gli stessi step e gli stessi ingredienti, si è evoluta fino a portare alla nascita di nuovi prodotti: i lip oil e iper, per esempio. Formule, quest’ultime, concentrate di principi attivi che ampliano e arricchiscono ladi. Trattamenti specializzati e, spesso, professionali per le chiome. Da scegliere in base alle esigenze (fini, fragili e danneggiati) e le caratteristiche (biondi). Alcuni, intensamente ...