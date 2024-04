Inter-Udinese | le formazioni | Thuram-Lautaro davanti | in porta torna Sommer Diretta

(Di lunedì 8 aprile 2024) I nerazzurri a caccia di un'altra vittoria per avvicinarsi sempre di più allo scudettoI nerazzurri a caccia di un'altra vittoria per avvicinarsi sempre di più allo scudetto

Tutto pronto per il Monday Match di stasera: Udinese e Inter stanno per scendere in campo. Prima del fischio d’inizio della sfida interviene Oier Zarraga su Sky Sport 24. PROVA IMPORTANTE – Manca ... (inter-news)

Formazioni ufficiali Udinese-Inter: le scelte di Cioffi e Inzaghi - Bastoni e De Vrij verso il forfait dopo che non si sono allenati nemmeno questo sabato. Chance dal 1' dunque per Carlos Augusto, mentre fra i pali l'Inter ritrova Sommer. Udinese col 352 con Thauvin-S ...informazione

Udinese, Balzaretti: "L'Inter ha dominato in lungo e in largo il campionato, vogliamo fare bella figura" - "È per partite così che vuoi giocare a questo sport”. Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, presenta così la sfida che attende i friulani contro l'Inter. "C’è la giusta ...fcinternews