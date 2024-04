Inter o Milan nel 2024? La classifica parla chiaro | non solo il gioco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ilha vinto con il Lecce per 3-0, continuando nella sua striscia positiva di risultati. Tanti si esaltano per ilrossonero, dimenticando però il cammino dell’. Ricordiamolo adesso. PERFETTI – Ildelè stato positivo, nonin Europa ma anche in campionato. Stefano Pioli è riuscito a trovare l’equilibrio giusto, vincendo partite importanti e convincendo con la continuità mancata nella prima parte di stagione. Ora però questo non deve far dimenticare chi sta dominando la Serie A. Nelle ultime ore tanti hannoto del momento rossonero, omettendo sulla presenza dell’al primo posto.– Dall’inizio della...