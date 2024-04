Inter | nuovo record nel mirino | possibile sorpasso ai rivali

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 aprile 2024) L’potrebbe scrivere ancora una volta la storia in questo campionato da sogno che sta per consegnare ai neroazzurri lo Scudetto L’non è solo vicina allo Scudetto, ma anche ad unnel nostro calcio. Infatti, come ha evidenziato Sport Mediaset, i neroazzurri di Inzaghi potrebbero riscrivere un primato della Serie A. Se l’