Inter | Inzaghi | 'I record sono una motivazione Champions? Nessun rimpianto'

Udinese-Inter è il monday night match, il posticipo di lunedì 7 aprile della 31esima giornata della Serie A 2023/34 che prenderà il via a... (calciomercato)

Da Frattesi a Frattesi . Due partite simbolo della stagione del l’Inter e la firma sulla vittoria è sempre la stessa, sempre da subentrato, sempre nel recupero , sempre per il 2-1 al termine di una ... (sportface)

Frattesi gol e l’Inter si avvicina sempre di più alla seconda stella - Voluta, cercata e alla fine la vittoria è arrivata. A decidere in extremis il successo nerazzurro contro l’Udinese è un gol del subentrato Frattesi, che riporta così a più 14 il vantaggio sul Milan.momentidicalcio

Inter, Inzaghi: "Vittoria pesante, non facciamo tabelle. Champions Nessun rimpianto" - Il tecnico nerazzurro dopo il match con l'Udinese: "All'Intervallo non ho alzato la voce, testa solo al Cagliari" ...sportmediaset.mediaset

Juve, Inter o Milan: Buongiorno (al momento) ha una preferenza | CM.IT - Buongiorno è finito nel mirino di tutte le big: il difensore della Nazionale potrebbe lasciare il Torino in estate ...calciomercato