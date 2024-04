Inter da record | prima squadra nella storia della Serie A sempre in gol nelle prime 31 giornate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) E’più un’da. Con il gol segnato da Hakan Calhanoglu su rigore, ladi Inzaghi ne ha fatto segnare un altro questa sera contro l’Udinese, diventando laquasi centenariaA a girone unico ad andare in gol in tutte le partite di una stagione a partire dallagiornata e fino alla trentunesima. Fin qui, si era fermata a 30 la Juventus di Conte nel campionato 2013/2014 e la striscia siruppe con la sconfitta per 2-0 contro il Napolitrentunesima giornata, il 30 marzo. Ovviamente, si tratta deldi partite consecutive a segno nell’ambito di una stagione a partire dalla ...