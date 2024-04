Inter | cosa non cambia per lo Scudetto | quando può arrivare la matematica | il 22 aprile da cerchiare in rosso…nero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 aprile 2024) La seconda stella dell’è sempre più vicina. Col successo in rimonta di questa sera dei nerazzurri sull’Udinese, il 20°è quasi realtà. Al termine della 31ª giornata l’torna a + 14 sul Milan secondo e calcoli e scenari restano gli stessi della scorsa giornata di Serie A: la squadra di Inzaghi può festeggiare per lomatematico nel derby col Milan, in programma per la 33ª giornata del campionato, che si giocherà il 22. Il Calendario die Milan a confronto 32ª Giornata:-Cagliari / Sassuolo-Milan 33ª Giornata: Milan-34ª Giornata:-Torino / Juventus-Milan 35ª Giornata: Sassuolo-/ Milan-Genoa 36ª Giornata: Frosinone-/ Milan-Cagliari 37ª ...