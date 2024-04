Infrastrutture digitali Gewiss acquista Pulsar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) LA RICERCA E LO SVILUPPO non si fermano nel settore dell’automazione delle costruzioni e dei sistemi di supervisione. Per questo, società italiana, fondata nel 1970 sull’intuizione dell’uso del tecnopolimero nell’impiantistica elettrica, ha deciso direEngineering, azienda che opera nel campo delle tecnologie di automazione delle costruzioni e di sistemi di supervisione, proprietaria della piattaforma ThinKNX. L’operazione consentirà di ampliare le reciproche opportunità di business, confermando il percorso di crescita intrapreso danegli ultimi anni. "L’acquisizione die della piattaforma ThinKNX segna un forte impulso allo sviluppo diintelligenti per tutte le soluzioni della nostra value proposition, confermando la linea ...