Infortunio Immobile | nulla di grave | ma rischia di saltare la Salernitana

(Di lunedì 8 aprile 2024) Cirosta bene. Per l'attaccante della Lazio, uscito all'intervallo del derby contro la Roma, solo un colpo al ginocchio.non ha riportato lesioni, anche se la sua presenza contro larimane in forte dubbio. Previste invece le visite per Alessio Romagnoli, anche lui costretto ad alzare bandiera bianca a fine primo tempo del derby capitolino. Per il difensore c'è il rischio di un problema al polpaccio, ma solo gli esami di domani daranno un quadro più chiaro sulla gravità dell'e sui tempi di recupero del centrale laziale. Intanto l'attaccante Saná Fernandes ha rinnovato il suo accordo con la società biancoceleste fino al 2028. Il classe 2006, 19 presenze e quattro gol con la Primavera, non ha ancora mai esordito in prima squadra.