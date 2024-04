(Di lunedì 8 aprile 2024) La terapia, considerata uno dei pilastri nella cura di eventi cardiovascolari, è stata messa in discussione da unota l'deinel trattamento dei pazienti colpiti dadel miocardio. La terapia, considerata uno dei pilastri nella cura di eventi cardiovascolari, è stata messa in discussione nelloReduce-Ami, pubblicato sul New England

Lo stile di vita e gli orari in cui si va a dormire e ci alza al mattino hanno un rilievo chiave, per prevenire problemi di salute quali l’ ictus o l’ Infarto . Secondo un recente studio reso noto ... (termometropolitico)

Infarto, studio ridimensiona efficacia beta-bloccanti - La terapia, considerata uno dei pilastri nella cura di eventi cardiovascolari, è stata messa in discussione da uno studio ...adnkronos

Cuore, studio multicentrico ridimensiona ruolo farmaci beta-bloccanti - Roma, 8 apr. (askanews) – È tempo di ridimensionare l’efficacia dei beta-bloccanti nel trattamento dei pazienti colpiti da Infarto del miocardio. La terapia considerata uno dei pilastri nella cura di ...askanews

Cuore post-Infarto, battuta d’arresto per farmaci betabloccanti - La ricerca, presentata al congresso dell’American College of Cardiology in corso ad Atlanta e appena pubblicata sul New England Journal of Medicine, ne mette in discussione il beneficio nel prevenire ...insalutenews