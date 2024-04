Infantino | “Mondiale per Club torneo storico | sarà celebrazione della natura globale del calcio”

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Il nuovo Mundial dees Fifa, cheospitato dagli Stati Uniti nel 2025, promette già di essere une la corsa per farne parte è entusiasmante con solo undici posti di qualificazione rimasti“. L’ha scritto sui suoi profili social Gianni, presidenteFifa, entusiasta di questa nuova competizione alla quale prenderanno parte, tra le altre – in qualità di rappresentanti italiane -, Inter e Juventus. “Con le squadre partecipanti che rappresentano tutte e sei le confederazioni continentali, questa competizioneunadel nostro bellissimo gioco. Congratulazioni alle squadre che hanno già conquistato il loro posto e buona fortuna alle ...

"Congratulazioni e naturalmente in bocca al lupo alla Juve ntus per la qualificazione al nuovo Mundial de Club Fifa negli Stati Uniti nel 2025 ". Con un post su Instagram accompagnato da un video, il ... (quotidiano)

« Congratulazioni e naturalmente in bocca al lupo alla Juve ntus per la qualificazione al nuovo Mundial de Club Fifa negli Stati Uniti nel 2025 ». Con un post su Instagram accompagnato da un video, il ... (gazzettadelsud)

Poco dopo la sconfitta e l'uscita dalla Champions degli azzurri, il presidente della Fifa ha annunciato con una breve clip la partecipazione dei bianconeri al prossimo Mondiale per Club . Frase che ... (fanpage)

fifa, Infantino: "Mondiale per club sara' celebrazione globale" - Calcio: Infantino, Mondiale per club Fifa sara' celebrazione globale Roma, 8 apr. (LaPresse) - "Il nuovo Mundial de Clubes Fifa, che sara' ...sportmediaset.mediaset

Scommesse truccate sul calcio: annuncio UFFICIALE della FIFA - Scommesse truccate nel calcio: in questi mesi ne abbiamo sentite tante sotto questo aspetto. Arriva l’annuncio ufficiale da parte della Fifa Scommesse illegali e partite truccate: sono questi i temi a ...asromalive

La Croazia vince le FIFA Series in Egitto: il nuovo misterioso torneo voluto da Infantino - Vittoria in finale contro l'Egitto da parte della Croazia che ha conquistato il trofeo voluto dalla Fifa e che in pochi conoscono l'esistenza.areanapoli