Industria 4 0 tra Realtà Aumentata e Virtuale

Laurence Hart, direttore dell’ufficio di Roma e coordinatore dell’Oim per il Mediterraneo, i flussi migratori dall’Africa verso l’Europa stanno cambiando? "Effettivamente c’è stato in questi mesi ... (quotidiano)

La tragedia nel primo pomeriggio di oggi nell'Oltrepò Pavese. Per l'industriale non c'è stato scampo: violentissimo l'impatto con il terreno. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, non è ... (fanpage)