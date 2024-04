Indagata per omicidio stradale la 31enne che ha ucciso due carabinieri con il suo Suv | positiva ad alcol e cocaina | nel passato i domiciliari per droga

(Di lunedì 8 aprile 2024) ÈperNancy Liliano, lache alla guida del suo Suv ha travolto ea Campagna, nel Salernitano, due. La donna è stata sottoposta ai test tossicologici, da cui è risultataall’e a sostanze stupefacenti. Dall’esame sono emerse tracce di, ma si attende un’ulteriore analisi per determinare con certezza l’eventuale stato di alterazione della donna al momento dell’incidente dello scorso sabato, 6 aprile. Nell’impatto sono morti il maresciallo deiFrancesco Pastore, 25 anni, e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni. Ferito il maresciallo Paolo Volpe, al momento ancora ricoverato in ospedale. L’incidente Secondo la ricostruzione ...

La 31enne indagata è ritenuta responsabile dell’ incidente avvenuto a Campagna , nel Salernitano, e costato la vita a due carabinieri , mentre un terzo è attualmente ricoverato in ospedale. La Procura ... (2anews)

E' risultata positiva all' alcol test ed anche alla cocaina, ma quest'ultima positività deve essere confermata da un controesame, la 31enne alla guida del suv che nella notte di... (quotidianodipuglia)

Ragazza morta Aosta, si indaga per…" - La ragazza trovata morta ad Aosta a Esquilivaz in una frazione di La Valle potrebbe essere stata uccisa. Il corpo è stato ritrovato in una… Leggi ...informazione

Carabinieri morti nel Salernitano, la Procura indaga la 31enne Nancy Liliano che guidava il suv - È arrivata nel pomeriggio al suo legale di fiducia, l'avvocato Antonio Boffa, la pec con la quale la procura di Salerno comunica a Nancy Liliano di averla iscritta sul registro ...ilmattino

Noleggio di auto di lusso. Quattro persone nei guai per truffa e riciclaggio - Inoltre, è stato disposto ed eseguito il sequestro, anche per valore equivalente, di beni di proprietà di uno degli indagati. L'odierna operazione testimonia come la sinergia investigativa e l'unione ...ciociariaoggi