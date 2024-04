Inclusione | una scuola per favorire il dialogo con le persone sorde Via al crowdfunding

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Firenze, 8 aprile 2024 -ilcon chi non sente, aprendo ai sordi anche il mondo della letteratura. Obiettivi raggiungibili solo promuovendo il bilinguismo italiano-lingua dei segni. Ed è quello che si propone di fare il progetto di dar vita alla primadi narrazione e traduzione bilingue Lis - italiano. Primo fondamentale passo è intanto una campagna didal titolo “Mo’ me lo segno”, ideata dall’associazione Due Punti. Per contribuire alla realizzazione di questo progetto, è possibile donare sulla piattaforma Eppela (www.eppela.com/momelosegno). Se il sogno diventerà realtà, laoffrirà corsi di scrittura creativa dedicati sia ai sordi che agli udenti, allo scopo di creare e pubblicare libri bilingue Lis - italiano. La campagna ha preso forma all’interno ...