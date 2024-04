Incidente sulla statale | investita mentre fa jogging Grave una donna

Incidente sulla SS16 Bari: tamponamento all’altezza di Poggiofranco, traffico in tilt Non si segnalano feriti gravi - Traffico in tilt per un Incidente avvenuto sulla tangenziale di Bari, all'altezza dello svincolo per Poggiofranco. Il tamponamento, verificatosi in direzione Sud, ha riguardato diverse vetture. Non si ...trmtv

Donna morta investita ad Alseno vicino Piacenza sulle strisce: conducente del furgone positivo all'alcol test - Una 91enne è morta dopo essere stata travolta da un furgone ad Alseno, in provincia di Piacenza. L'uomo alla guida è risultato positivo all'alcol test ...notizie.virgilio

La depressione aumenta il rischio di morte nelle donne con tumore al seno: cosa dice lo studio - Un nuovo studio dell'Associazione Psichiatrica Europea ha rivelato come la presenza di depressione e disturbi d'ansia possa aumentare il rischio di morte ...fanpage