Incidente in Moto sull' A14 | Motociclista Ferito in un Tratto con Cantieri

(Di lunedì 8 aprile 2024) Teramo - Ancora un episodio che ha acceso i riflettoria sicurezza stradale, questa volta lungo l'autostrada A14 poco prima del casello di Atri/Pineto, attorno all'ora di pranzo. Unciclista ha perso il controllo del suo mezzo in undella strada interessato da, dove è in corso uno scambio di carreggiata obbligatorio. L'intervento tempestivo dei soccorritori del servizio sanitario 118 è stato fondamentale per prestare soccorso al centauro, il quale è stato trasportato in ospedale con la frattura di una gamba e alcune contusioni. L'ha provocato code lunghe diversi chilometri in entrambe le direzioni dell'autostrada A14, causando disagi ai veicoli in transito nelinteressato. La situazione è stata gestita dalle autorità ...