Inchieste | urla | servi e spiate | è la Serie A dei veleni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 aprile 2024) La cavalcata interista verso lo scudetto della seconda stella, replica di quella del Napoli 2023 campione d'Italia praticamente a febbraio, ha come effetto collaterale quello di aver immerso il calcio italiano in una stanza piena die fumi social o giù di lì. C'è poco da parlare di calcio, dovendosi aspettare il "quando" e non il "se" legato al momento del successo dell'Inter e anche la precoce eliminazione dalla Champions League delle nostre squadre ha tolto argomenti per concentrarsi su quello che conta e cioè il risultato del campo. Si spiega anche così questa primavera ad alta tensione, in cui i tifosi si dividono ormai più per un'inchiesta della Procura che per un fuorigioco visto che l'argomento 'errori arbitrali' è stato ampiamente superato nel corso dell'inverno ed è morto col venire meno del duello scudetto per abbandono della Juventus. Di chi è il ...