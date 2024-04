Inchiesta Echidna La timeline dei fatti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel contesto delle turbolenze politiche seguite allo scoppio del "caso Bari" che ha fratturato il rapporto tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, una nuova scossa scuote il panorama politico piemontese. Raffaele Gallo, capogruppo regionale del Partito Democratico e figlio di Salvatore Gallo, ex manager di Sitaf coinvolto in un'per estorsione, peculato e violazione della normativa elettorale, annuncia le proprie dimissioni dal Consiglio regionale e ritira la candidatura per le elezioni imminenti di giugno. Le dimissioni di Gallo Jr. rappresentano un duro colpo per il Partito Democratico, che si trova ora a dover fronteggiare le conseguenze di questi scandali politici, che vedono come protagonisti "perlopiù esponenti politici transitati dalla destra". Tuttavia, il PD assicura di avere in programma delle contromisure per affrontare questa difficile situazione, con ...