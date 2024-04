Incendio in una discarica abusiva vicino Roma | «Tenete chiuse le finestre»

(Di lunedì 8 aprile 2024) Unsi è sviluppato nella notte in unanon autorizzata ad Ardea. Il luogo del rogo è via Montagnano e le prime fiamme sono state segnalate alle 5 del mattino. I vigili del fuoco stanno lavorando per lo spegnimento e la bonifica: le operazioni sono ancora in corso. Secondo i pompieri nellasono presenti principalmente pneumatici e materiali di vario genere. Le cause del rogo sono ancora da chiarire. La zona apparteneva all’ex proprietario di Eco X, un’altra, ormai deceduto. Attualmente si troverebbe sotto la custodia di altre persone. La nube nera sui Castelli La nube nera delle fiamme si è propagata non solo sul litorale a sud di, in particolare Pomezia. Ma anche da Albano, Castel Gandolfo e Marino. Il ...

