Incendio Ardea | Legambiente | “Ennesimo disastro ambientale causato dalla mala gestione dei rifiuti”

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – L’di(leggi qui) che nelle passate ore ha riempito di nero il cielo a sud della capitale, è stato l’del Lazio, legato al ciclo dei: sia per quanto riguarda impianti di smaltimento che discariche abusive:ricorda infatti che il Lazio è la quarta regione italiana per numero di incendi in impianti di trattamento, con oltre 145 episodi negli ultimi 10 anni, dati preoccupanti che emergono dal Rapporto Ecomafia 2023. “L’di pneumatici adè un nuovoche cala sulla pelle delle persone – commenta Roberto Scacchi presidente diLazio -. Sulle responsabilità puntuali del ...

