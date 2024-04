Incendio Ardea | il Comune | “Tenere finestre chiuse e proteggere vie respiratorie”

All'alba di oggi, ad Ardea , comune sul litorale della provincia di Roma è divampato un maxi Incendio di rifiuti e cumuli di pneumatici in una discarica abusiva. L'area, mai bonificata, apparterrebbe ... (tg24.sky)

Ardea, 8 aprile 2024 – Dalle ore 05:00 circa di questa mattina, i Vigili del fuoco di Roma sono impegnati ad Ardea in via Montagnano SNC, con tre squadre, due Autobotti e il Carro Schiuma per ... (ilfaroonline)