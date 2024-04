(Di lunedì 8 aprile 2024) AGI - A Bari un"allo stato non c'e'. Lo abbiamo atteso invano per mesi dal Pd. Chiedere al M5S di iniziare un nuovo balletto come in Basilicata, bruciando nomi di medici, avvocati e professori universitari, sarebbe surreale. E poi il Pd non ha mai sollevato obiezioni sulla serietà e la competenza di Laforgia". Lo dice il leader M5s, Giuseppein un'intervista a "Il Fatto Quotidiano" aggiungendo che "il clima creatosi a Bari era di grande favore per Laforgia, tutte le nostre antenne sul territorio ci dicevano che era in vantaggio su Leccese. Ma non potevamo rimanere indifferenti di fronte a inchieste che parlano di voti comprati per 50 euro". Respinte, poi, al mittente le accuse arrivate dal Pd dopo lo stop alle primarie. "Schlein dal palco di Bari ha scelto gli insulti. Ci sono abituato, si è aggiunta a Renzi e ...

I 5Stelle e il «modello Todde» per la Regione Puglia: Conte annuncia una rivoluzione e il ritorno a Bari in settimana - BARI - Una «rivoluzione» in Puglia, sulla falsariga del «modello Todde», la formula vincente nelle regionali della Sardegna. Sulla linea della legalità e del rinnovamento. Partirà da qui il progetto d ...lagazzettadelmezzogiorno

In Puglia salta il campo largo. Conte: un terzo nome non c'è