In Italia anche gli stipendi alti sono troppo bassi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 aprile 2024) La questione salarialena non riguarda solo le fasce dei lavoratori poco qualificati, maquelle più alte dei lavoratori più qualificati. Spesso incastrati in percorsi di carriera congelati, con salarie rarissime promozioni. La questione era venuta fuori già nel Randstad Workmonitor: per la grande maggioranza dei lavoratorini il problema è che è sempre più difficile ottenere aumenti e avanzamenti di carriera. solo il 34 per cento sente di poter parlare liberamente con il proprio capo delle aspettative di carriera. quasi metà (49 per cento) in passato ha richiesto al proprio capo un miglioramento di condizioni o retribuzione, senza ottenerlo. nel 60 per cento dei casi, il datore di lavorono non parla mai di possibilità di avanzamento di carriera. L’ultima ...