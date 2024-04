In Ecuador assalto all’ambasciata messicana per arrestare l’ex vicepresidente Jorge Glas | la tensione è massima

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)DavidEspinel (54 anni), exdella Repubblica dell’durante i mandati di Rafael Correa e Lenin Moreno, si trova già nel carcere di Guayaquil. Il suo arresto è stato realizzato in modo rocambolesco nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 aprile e in fragrante violazione del diritto internazionale.infatti, condannato per corruzione, si trovava dal 17 dicembre scorso dentro l’ambasciataa Quito, protetto dal beneplacito del presidente messicano Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) che gli aveva concesso asilo politico. Esto es invasión a territorio mexicano. Es grave. Fuerzas Militares ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito @EmbaMexEcu y detuvieron al ex...