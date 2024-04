Imprese | la Toscana fa gola alla Borsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 aprile 2024) Arezzo, 8 aprile 2024 – Firenze si piazza in cima alle province toscane per numero dipotenzialmente quotabili in: sono 56 le aziende della provincia che potrebbero approdare nel listino. In seconda posizione la provincia di Lucca con 25quotabili. Subito dopo Pisa con 21 aziende pronte allo sbarco in Piazza Affari. La provincia di Arezzo ne conta invece 15, quella di Prato 14. A Livorno sono 8 leche po trebbero tentare la quotazione in, aSiena 5, a Pistoia 4, a Massa e Carrara 2, come a Grosseto. ''La- spiegano gli analisti della Gt Business Consulting - si conferma terra di impresa, che sa guardare avanti e innovarsi. Lo testimonia la presenza di aziende importanti in praticamente ogni ambito: non solo quelli tradizionali del lusso, ...