Impotente dopo l’intervento per ingrandire il pene | risarcimento da 110mila euro

L’incidente banale in motorino, poi l’improvviso arresto cardiaco. L’odissea di un ragazzo savonese e le speranze in una clinica in Austria - Ivan, 17 anni, ha riportato un grave danno cerebrale e ora è fermo in un letto al San Martino di Genova. La mamma lancia un raccolta fondi per portarlo in una ...laprovinciapavese.gelocal

Argine Entella a Lavagna, tornano gli espropri. I cittadini: “La piana devastata dal cantiere” - dopo mesi di immobilismo ripartono i lavori ma la messa in sicurezza non convince i residenti: “Solo danni irreparabili” ...ilsecoloxix

ATP Estoril 2024, Hubert Hurkacz campione in Portogallo: battuto un Impotente Martinez - Hubert Hurkacz graffia per la prima volta sulla terra battuta! Ottavo titolo in carriera, il primo sul rosso: in finale dell'ATP 250 di Estoril (Portogallo) batte uno sfinito Pedro Martinez con il pun ...oasport