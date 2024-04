Impotente dopo l’intervento per allungare il pene | 110mila euro di risarcimento al 40enne toscano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Un uomo di 40 anni riceveràdiessere diventatoin seguito all’operazione di allungamento del. A deciderlo è stato il tribunale di Pistoia, il quale ha condannato il medico che ha operato l’uomo, nonché due strutture sanitarie, a pagare i danni al pazienteun intervento non andato a buon fine. L’uomo avrebbe infatti iniziato a soffrire di impotenza, disfunzione erettile e malformazione dell’organo genitale già a un mese di distanza dall’operazione, costata 5mila. A questo intervento ne erano seguiti altri di “ritocco” per un totale di una dozzina di operazioni che non hanno fatto altro che peggiorare le problematiche del, non garantendo peraltro l’allungamento pattuito ...

Argine Entella a Lavagna, tornano gli espropri. I cittadini: “La piana devastata dal cantiere” - dopo mesi di immobilismo ripartono i lavori ma la messa in sicurezza non convince i residenti: “Solo danni irreparabili” ...ilsecoloxix

ATP Estoril 2024, Hubert Hurkacz campione in Portogallo: battuto un Impotente Martinez - Hubert Hurkacz graffia per la prima volta sulla terra battuta! Ottavo titolo in carriera, il primo sul rosso: in finale dell'ATP 250 di Estoril (Portogallo) batte uno sfinito Pedro Martinez con il pun ...oasport

Cardinale di curia condannato da un tribunale francese, deve risarcire una suora licenziata in tronco perchè conservatrice - Non è proprio un periodo fortunato per il cardinale Marc Ouellet. L'ex potente prefetto dei vescovi dopo essere stato accusato di molestie da una donna in Canada (anche se lui ...ilmessaggero