Impennata del morbillo | il consiglio dei medici | “Vaccinatevi | è gratis e non presenta rischi”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Firenze, 8 aprile 2024 - La Toscana è fra le tre regioni italiane con più casi dinel primo trimestre di questo anno, periodo nel quale in tutto il territorio nazionale i casi sono stati 213. Trentaquattro infezioni sono state notificate a gennaio, 93 a febbraio e 86 a marzo. Quasi 9 contagiati su 10 (88,2%) non erano vaccinati, come indica l'Istituto superiore di sanità nell'ultimo bollettino curato dalla sorveglianza epidemiologica nazionale sue rosolia. “Purtroppo c’è una bassa immunizzazione soprattutto tra gli adolescenti e i ragazzi, perché il vaccino contro ilaveva subito forti ingiustificate critiche negli anni passati - dice la dottoressa Elisabetta Alti, vicepresidente dell’ordine deidi Firenze -. Era stato accusato di vari effetti collaterali e per questo c’era stata ...