Il Vaticano dice no alla maternità surrogata | “Diventi un delitto universale”

(Di lunedì 8 aprile 2024) Ladeve diventare un. La Chiesa prende posizione contro una pratica che – secondo l’ex Sant’ufficio, nella dichiarazione Dignitas infinita – fa diventare il bambino come “un mero oggetto”. Secondo l’ex Sant’Uffizio “ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, non può essere soppressa né diventare oggetto di mercimonio”. Motivo per cui viene definita “deprecabile” la pratica della, ritenuta lesiva della “dignità della donna e del figlio”. L’appello della Chiesa per la cancellazione dellaLa Chiesa sottolinea che questa situazione è “fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre”. E per questo auspica “un ...

Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ci sono tre inchieste: quella della procura di Roma, la commissione parlamentare che sta per partire dopo il via libera delle Camere, e quella del Vaticano . Su ... (iltempo)

Vaticano in “Dignitas infinita”: “Maternità surrogata sia proibita a livello universale” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vaticano in “Dignitas infinita”: “Maternità surrogata sia proibita a livello universale” ...tg24.sky

Vaticano: no a maternità surrogata e suicidio assistito. Guerra, poveri e migranti tra le violazioni della dignità umana - Dichiarazione del dicastero per la Dottrina della fede, che dopo l’apertura sulle coppie gay ribadisce i paletti in materia di bioetica, ma allarga il campo ...repubblica

La Croce Rossa incontra Papa Francesco, delegazione piacentina in Vaticano - Sabato mattina, in Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i volontari della Croce Rossa Italiana in occasione del 160esimo anniversario della ...piacenzasera