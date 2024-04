Il tennis insidia il calcio come ‘sport più amato d’Italia’ | Juventus squadra con più tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 aprile 2024) In un sondaggio che la Repubblica ha commissionato a Demos, è emersoilstia diventando uno sport sempre più diffuso tra gli appassionati in Italia. Se ilresta al primo posto con il 53% degli intervistati che si è detto interessato, ilè schizzato al 38%. Merito soprattutto di Jannik Sinner e dei suoi risultati storici, anche con l’Italia in Coppa Davis. Per quanto riguarda il, entrando nello specifico, lacon piùè lacon il 32% (più del 29% del 2019 ma meno del 34% del 2016). Alle spalle della Vecchia Signora troviamo invece Inter e Milan, entrambe con il 15% (in calando rispetto a dodici mesi fa). In top 5, infine, presenti Napoli con il 10% e Roma con il 7%. SportFace.