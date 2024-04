Il TEDx di Legnano già sold out | tra gli speaker anche Alexia | Filippo Poletti e Francesca Delogu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano, 8 aprile 2024 – Undici professionisti e tre protagonisti di livello per un’edizione giàout e di livello. Tutti per la felicizia, ovvero la felicità e l’amicizia, il titolo della sesta rassegna, in programma per sabato 13 aprile. Dalle 14 alle 19 sul palco dilargo spazio a idee, contenuti, proposte, provocazioni al teatro Talisio Tirinnanzi di: punte di diamante dell’evento saranno, la cantante di “Happy” e una delle più ascoltate dai giovani dei primi anni 2000, l’influencer delle notizie positive di LinkedIn, che èil giornalista più seguito sul social media dei professionisti e il prestigiatore Andrea Paris. A completare il parterre altri undici professionisti ...