Il tecnico Prosperi Regalati due gol Dobbiamo essere più avvelenati»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Mastica amaro in sala stampa ildella Pianese. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo non bene perchè abbiamo perso lucidità, forse ho sbagliato ad aver messo tanti attaccanti ma volevo recuperare. Il terzo gol di Sabelli ci ha stroncato. La partita ci deve servire da lezione perchè abbiamo dimostrato di giocarcela alla pari, ma se non stiamo attenti nei dettagli e alle piccole sfumature, si paga dazio perchè con tutta la forza del Grosseto abbiamodue gol, uno preso da fallo laterale e uno appena pareggiato". E poi: "Questa è una sconfitta cha a quattro giornate dalla fine ci deve fare bene perchè siamo primi ma quando non si sta attenti, le partite non si vincono. Da domanipiùperché ci giochiamo ilcampionato". Dall’altra ...