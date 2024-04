Il sondaggio Volano FdI e FI | centrodestra sempre più forte Doccia fredda per Elly Schlein

(Di lunedì 8 aprile 2024) FdI ein crescita, Pd e centrosinistra che perdono terreno: è la fotografia scattata dalQuorum/Youtrend per Sky Tg24, che conferma non solo che il partito del premier resta saldamente primo, ma con un trend in crescita. Secondo questa rilevazione, infatti, FdI si attesta al 27,7% registrando uno 0,6% in più rispetto al mese scorso. Il Pd perde invece lo 0,1%, scendendo al 19,8%, dunque cedendo terreno rispetto a quel fatidico 20% che è considerato la soglia di sopravvivenza per la segreteria. Da notare, inoltre, che ilè stato realizzato tra il 4 e il 5 aprile, dunque quando l’inchiesta sul voto di scambio a Bari, che ha coinvolto l’ormai ex assessore regionale dem Anita Maurodinoia, era appena emersa e di quella di Torino non c’era ancora notizia. Il ...

Italiani malati di calcio, ma con l’effetto Sinner il tennis sbaraglia tutti gli altri sport - Il sondaggio Demos: il pallone amato dal 53% del Belpaese, però grazie a Jannik e al trionfo in Davis gli appassionati della racchetta Volano al 39%. Nella ...repubblica

Incentivi, sondaggio Ambrosetti: per il 77% delle imprese bandi Pnrr difficili, “stessa burocrazia della PA” - mentre il restante 92% ha utilizzato il Pnrr come Volano per nuovi investimenti o ammodernamenti. Tra quelle che hanno partecipato ai bandi, la maggior parte delle imprese aveva già lavorato in ...ildenaro

Pnrr, il 77% delle imprese è in difficoltà coi bandi - Per le imprese italiane non è sempre facile accedere ai fondi del Pnrr. Lo rivela un sondaggio condotto dall'Osservatorio Pnrr di The European House - Ambrosetti (Teha) secondo cui il 77% delle impres ...quotidiano